Mediaset: la lotta per il Copyright colpisce anche Yahoo

(Teleborsa) - Non si arresta la battaglia promossa daper. Dopo infatti aver vinto lo scorso 20 febbraio la prima causa italiana contro, il colosso delle telecomunicazioni attacca sullo stesso tema anche Yahoo. Nella giornata di oggi, è stato infatti, accusato di aver diffuso spezzoni delle trasmissioni "Amici" e "Striscia la Notizia", violandone il Copyright.Con il verdetto depositato oggiche, nel 2015, aveva stabilito che l'hosting provider non era tenuto a rimuovere i video tutelati né tantomeno a pagare penali.La Corte Suprema, rimettendo la causa nelle mani dei giudici milanesi, ha dato indicazione di ritenere Yahoo - e gli hosting provider in generale - obbligato a rimuovere i video protetti dal copyright in presenza di diffida o anche solo usando la diligenza "che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete", e tutte le volte che in qualunque modo sia stato "edotto" di violare il copyright propagando video.