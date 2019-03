Netflix si affranca dalla Apple Tv: non renderà disponibili suoi contenuti

Netflix

(Teleborsa) -e annuncia chesul servizio in streaming che la casa della mela si appresta a lanciare., ha annunciato il numero uno di Netflix,, spiegando "preferiamo che le persone guardino i nostri contenuti sul nostro servizio". Una linea che conferma una certa freddezza nei rapporti fra le due big statunitensi, ma anche la volontà di Netflix di proporsi come media company, puntando sui contenuti, piuttosto che come una società tech.Apple invece sembrerebbe intenzionata ad assicurarsi tanti più accordi quanti saranno possibili, come accaduto nel caso di Amazon con Showtime ed HBO.Frattanto,, in quanto il servizio verrà presentato il prossimo 25 marzo con un apposito evento, presso lo Steve Jobs Theater di Cupertino, come è da tradizione.