Assaeroporti, Palenzona: "Guardiamo al futuro"

(Teleborsa) - “Laprevista nei prossimi anni è unaper il nostro Paese. Si calcola chein più ogni”.Questo l’incipit dell’intervento di, presidente di, alla Conferenza nazionale sul trasporto aereo , in svolgimento a Roma, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti."È necessario, come abbiamo fatto faticosamente in questi anni e i risultati si vedono, – ha detto Palenzona - Siamo soggetti della stessa filiera e dobbiamo lavorare perguardando al futuro e intercettando così leche il nostro Paese deve afferrare. Gli interventi del passato per tentare di salvare Alitalia perseguivano obbiettivi condivisibili ma nel modo sbagliato. Ora è arrivato il momento di. Mettiamoci in condizione di farlo al meglio per servire egregiamente il futuro del nostro Paese"."Abbiamo bisogno diche tengano conto del mercato, degli operatori e del passeggero che è al centro di tutto. Per questo – ha concluso - abbiamo bisogno di un momento come quello di oggi dove tutti gli operatori si incontrano, si confrontano e condividono linee strategiche”