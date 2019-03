Caso Diciotti, Senato vota contro autorizzazione a procedere su Salvini

(Teleborsa) -, in relazione all'accusa di sequestro di persona aggravato per ilSebbene la votazione, che avviene a scrutinio elettronico simultaneo, rimanga ufficialmente aperta sino alle 19, ilha anticipato che, in quanto vi sono giàfavorevoli alla relazione e, quindi,. Subito dopo la chiusura della procedura di voto alle 19 si procederà allo scrutinio e alla proclamazione "ufficiale" del risultato. La Giunta per le immunità parlamentari aveva dato il suo parere sfavorevole all'autorizzazione a procedere il 19 febbraio scorso, dopo l'esito della votazione popolare dei Cinquestelle sulla piattaforma Russeau "Per andare a processo dovrei mentire a questo Senato agli italiani, dovrei dire che non ho fatto l'interesse pubblico", ha dichiarato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto in Aula, aggiungendo "non avrei mai pensato di intervenire per sequestro di persona, ma lo faccio volentieri perché da 9 mesi lavoro per gli interessi degli italiani".