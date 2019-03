Eolico offshore flottante, tecnologia Saipem testata in Irlanda da EMEC con finanziamento Ue

Saipem

(Teleborsa) - Prende il via la fase di test,, di una nuova tecnologia brevettataper l', con finanziamento da parte dell'Unione Europea. A comunicarlo l'(European Marine Energy Centre), specificando cheUna turbina galleggiante a dimensione reale verrà installata per il collaudo al largo della costa occidentale irlandese, presso un sito di test dell'Autorità Irlandese per l'Energia Sostenibile (SEAI) vicino a Belmullet, Co. Mayo, entro il 2022. Il progetto è guidato dal Centro Europeo per le Energie Marine (EMEC) in collaborazione con SEAI, SAIPEM e altre organizzazioni in Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito. Il finanziamento del progetto è garantito da Interreg North West Europe Programme, uno dei principali programmi di cooperazione transnazionale finanziato dall'Unione Europea, con l''obiettivo di accelerare l'utilizzo da parte del mercato di tecnologie di generazione di energia da campi eolici flottanti offshore, dimostrandone la competitività in termini di costi e durata. Il progetto inoltre sosterrà la supply chain già attiva nella regione, che vanta tra le maggiori risorse eoliche e oceaniche del mondo."Saipem prosegue nel suo impegno di diversificazione del proprio core business con l’obiettivo di offrire soluzioni moderne al mercato delle energie rinnovabili - ha dichiarato, Chief Operating Officer della Divisione E & C Offshore di Saipem - . Questo progetto rappresenta per noi un'opportunità unica per testare la nostra tecnologia brevettata Floating Wind in ambienti difficili. Questa turbina galleggiante a dimensione reale integra le competenze consolidate di Saipem nella fornitura di servizi integrati con quelle maturate nel settore dell’eolico a mare, confermando lo spirito pioneristico della nostra azienda che spinge sempre oltre i confini dell'industria energetica. Insieme ai nostri partner del consorzio, lavoreremo sulla fattibilità e sull'efficienza in termine di costi di questo progetto eolico offshore galleggiante, per uno scenario energetico a bassa emissione di carbonio".