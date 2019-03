Exprivia-Italtel in crescita attraverso le sinergie

Exprivia

(Teleborsa) -. Il 2018 è stato il primo anno dell'ingresso di Italtel nel perimetro di consolidamento, e il primo bilancio del gruppo presenta, dal punto di vista contabile, ricavi e margini in crescita, ma soprattutto registra riscontro e consenso dal mercato grazie a progetti sviluppati e proposti in completa sinergia da Exprivia e Italtel.Nell'ambito della STAR Conference di Borsa Italiana , il presidente e Amministratore Delegato di Exprivia,, e l'Amministratore Delegato di Italtel,, nuovo membro del CdA di Exprivia, hanno illustrato i risultati conseguiti nel 2018, con, superiori ai 614 milioni pro-forma dell’anno precedente,, quasi raddoppiato rispetto al 2017, e il. Fra le unità produttive spicca il comparto Industry con una crescita del 10%, seguito dalla Sanità e dalla Pubblica Amministrazione. In linea con le previsioni l'attività nel comparto della Finanza e Assicurazioni e in quello Telco & Media."L'andamento soddisfacente dei conti economici del 2018 – ha affermato- sono una evidente conferma della validità del piano di integrazione fra Exprivia e Italtel, a cui hanno contribuito i successi industriali dei progetti concepiti e sviluppati insieme dalle due aziende. In questo quadro di continuo progresso nell'integrazione in un unico gruppo, si inserisce anche l'ingresso per cooptazione dell’amministratore delegato di Italtel Stefano Pileri nel nuovo CdA di Exprivia, il cui contributo riteniamo essenziale per continuare la costruzione di uno dei più grandi player del settore tecnologico a livello nazionale e internazionale"."Il primo anno di consolidamento di Italtel all'interno del gruppo costituito con Exprivia – ha sottolineato- ci trova soddisfatti per il contributo fornito, sia in termini di ricavi che per l'operatività comune sviluppata in progetti e soluzioni in Italia e all'estero. Presentarsi come interlocutore unico, in grado di seguire anche i progetti più complessi lungo l'intero ciclo di vita, dimostra la capacità di fare sinergia e di andare sul mercato con strumenti e competenze adatte a anticipare l'innovazione tecnologica nell'ICT e a soddisfare la domanda di trasformazione digitale".Poco mosso il titoloa Piazza Affari: -0,78%.