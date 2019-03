Generali Italia nella Top 10 dei brand italiani di maggiore valore

(Teleborsa) - Con un Brand Value stimato di oltre $2,689 miliardi, Generali è in testa alla lista dei brand italiani che hanno saputo innovare nella comunicazione e si è distinta anche a livello internazionale. Generali Italia è l’unica società del settore finanziario nella, l’edizione italiana della classifica BrandZ TOP100 Global Ranking che ogni anno riconosce i marchi di maggior successo nel mondo attribuendo loro un valore economico ottenuto attraverso la combinazione di survey sui consumatori unite a dati finanziari.L’analisi di Brandz TOP30 Most Valuable Italian Brands, alla sua seconda edizione italiana, segue il metodo di quella realizzata a livello internazionale da BrandZ di Kantar Millward Brown combinando la valutazione dei consumatori con rigorose analisi finanziarie svolte sulla base dei dati forniti da Bloomberg. Per le società analizzate, la ricerca rappresenta un importante elemento per la misurazione, gestione e protezione di uno degli asset intangibili più delicati: il Brand.Giunto alla tredicesima edizione, BrandZ TOP100 Global Ranking è un progetto internazionale promosso da Kantar Millward Brown e da WPP realizzato su un campione internazionale di circa tre milioni di consumatori e migliaia di brand attivi sia sul mercato Business to Business che su quello Business to Consumer.