Google, multa Antitrust da 1,49 miliardi fa ballare il titolo

Alphabet

(Teleborsa) -prende laeuropeo e la notizia scuote il titolo di, che in giornata sembra vivere sulle montagne russe.Dopo un'apertura delle contrattazioni in rosso, per la controllante di Google le azioni ricominciano ad affacciarsi in territorio positivo conquistando lo 0,85% a metà seduta.autorizzata dalla Vestager per abuso di posizione dominante, che lederebbe i principi della corretta concorrenza e che avrebbe portato instabilità sul titolo in questione, vale per le tasche del colosso della Silicon Valley benPer evitare il ripetersi di ulteriori dispendiose contravvenzioni questa volta l'azienda americana ha deciso pero di apporre alcune modifiche ai suoi sistemi operativi. In particolar modo il gigante del web ha reso noto di volerproprio per rispondere in maniera più aderente ai parametri imposti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, da oltre dieci anni, ha preso sott'occhio la società di Mountain View.