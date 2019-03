Il settore beni personali a Milano si muove verso il basso (-1,09%), netto calo registrato da Technogym

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

listino principale

Ferragamo

media capitalizzazione

Technogym

FILA

Brunello Cucinelli

small-cap

Geox

Emak

Stefanel

(Teleborsa) - Andamento depresso per l', nonostante un andamento in frazionale rialzo delIlsi attesta a 81.707,2 al di sotto di 903,6 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'che migliora dello 0,41%, dopo un inizio di seduta a quota 923.Nel, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,79%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,5%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,53%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,79%.Tra ledi Milano, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,51%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,06%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,97%.