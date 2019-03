Lieve ribasso del comparto materie prime dell'Italia (-0,48%), modesta la discesa registrata da Intek Group

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

FTSE MIB

Tenaris

Intek Group

(Teleborsa) - Modesta la discesa registrata dal. Si muove in territorio negativo ilIlha iniziato gli scambi a quota 33.483,9, in calo di 163 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 209, dopo aver aperto a 210.Tra i titoli del, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,52%.Tra ledi Piazza Affari, lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,86%.