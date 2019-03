Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, che conferma così una certa prudenza alla vigilia delle decisioni della Fed. Ilsi attesta sui valori della vigilia a 25.887,38 punti; incolore lo, che archivia la seduta a 2.832,57 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,31%); pressoché invariato lo(+0,04%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,78%) e(+0,50%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,18%),(-0,76%) e(-0,41%).Al top tra i(+1,24%),(+0,93%),(+0,89%) e(+0,69%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,66%.Calo deciso per, che segna un -1,48%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,95%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,79%.Tra i(+12,04%),(+4,04%),(+3,22%) e(+2,19%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,41%.Affonda, con un ribasso del 3,48%.Crolla, con una flessione del 3,26%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,21%.