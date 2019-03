Zaccheo: Piano degli aeroporti in fase di revisione

(Teleborsa) - Il Piano nazionale degli aeroporti, elaborato nel 2012 e approvato nel 2015, deve essere adeguato ai volumi e al quadro operativo odierno. Lo ha detto, presidente dell', a margine della Conferenza nazionale sul trasporto aereo , che si è aperta oggi a Roma e si concluderà domani 21 marzo 2019.Zaccheo ha ricordato che il ministro delle infrastrutture e trasporti,, ha già affidato a ENAC l’incarico per la revisione del piano, la cui bozza sarà presentata in sede di Governo nei prossimi mesi, dopo avere aperto un confronto con le parti interessate. Il presidente dell'ENAC ha ribadito la necessità di giungere alla revisione in tempi brevi, giacché le proiezioni attuali sui numeri del trasporto aereo sono a un livello che non preventivabile appena due anni fa.