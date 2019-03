British Airways torna a volare a Bergamo dopo 25 anni

British Airways

(Teleborsa) -ha annunciato, che sarà attivo dale garantito tutti i giorni, eccetto il sabato, con unda 177 posti.La compagnia aerea del Regno Unito. Laper volare sulla nuova rotta, a partire da oggi, segna l’ingresso ufficiale di British Airways nel network dell’aeroporto di Milano Bergamo, che incrementa le possibilità di raggiungere Londra offrendo con lo scalo a Gatwick un ulteriore ventaglio di destinazioni internazionali e intercontinentali.L’annuncio ufficiale del nuovo volo per Londra Gatwick è stato commentato da, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo, il quale sottolinea come "la presenza della maggiore compagnia aerea del Regno Unito assegni all’aeroporto un"."L’apertura del collegamento con l’aeroporto di Londra Gatwick – dichiara Cattaneo - consente dicon la vasta e importante area a sud della capitale, offrendo comode opportunità di volo ai passeggeri diretti nel Regno Unito, soprattutto nell’ampia fetta di popolazione concentrata a est di Milano, e ai residenti nella catchment area del secondo scalo britannico, distante soli 45 km da Londra e ottimamente servito per i trasferimenti via terra".Altro vantaggio deriva dai, opportunamentedei viaggiatori. Il volo sarà effettuato nella fascia mattutina da lunedì a mercoledì e in quella pomeridiana-serale negli altri giorni.