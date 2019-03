Carte prepagate boom: le usano 26 milioni di italiani

(Teleborsa) - Sono circache utilizzano regolarmente le carte prepagate, la cui diffusione in Italia, negli anni compresi fra il 2003 ed il 2017 (ultimo dato disponibile), è cresciuta mediamente delsu anno a fronte di un- L’analisi, realizzata per Facile.it, dall’istituto mUp Research in collaborazione con Norstat, ha evidenziato anche come oggi le carte prepagate siano addirittura più utilizzate di quelle di(preferite da 23,7 milioni di persone) esolo alle(usate da 34,9 milioni di consumatori).Ad utilizzare le prepagate con più frequenza sono le(63% rispetto al 57% del campione maschile), i consumatori con età compresa tra i 18 e i 34 anni (67%) e i residenti nelle regioni del(65%).- Il successo di questo strumento di pagamento presso il pubblico piùè confermato anche da un altro dato; se si guarda all’età in cui è stata ricevuta laemerge che sono più diche dichiarano di averla avuta a