Forte rialzo per il settore viaggi e intrattenimento (+2,72%), giornata euforica per Autogrill

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

mid-cap

Autogrill

Gamenet

S.S. Lazio

(Teleborsa) - Partenza in rally per il. Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dalIlha aperto la giornata a quota 42.449,8 con uno sprint di 1.135,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l', che scivola a quota 184, dopo un avvio di sessione a 187.Tra leitaliane, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,57%.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,40%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,99%.