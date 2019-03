Giornata Mondiale dell’Acqua, ENEA brevetta sistema che rileva sostanze nocive

(Teleborsa) - Domani 22 marzo si celebra la. Per questa occasionepresenta un sistema brevettato in grado di, consentendo una. Sviluppato dai ricercatori ENEA di Portici (Napoli), in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II, è stato sperimentato nell'acquedotto “Santa Sofia” gestito da Acqua Campania Spa.Il brevetto consente ai gestori del servizio idrico sia di stimare in tempo reale che di prevedere la concentrazione dei trialometani, vale a dire i sottoprodotti del cloro utilizzato contro i microrganismi patogeni per rendere potabili le acque lungo l'intero percorso, fino all'utente finale.Ad oggi le procedure di controllo impiegate dai gestori delle reti idriche si basano su campagne di campionamento e analisi di laboratorio eseguite periodicamente in punti sparsi lungo l'acquedotto con costi non trascurabili. Inoltre la dinamicità del funzionamento di un acquedotto e l’impossibilità di accesso ad alcuni tratti non consentono un controllo continuo lungo tutta la rete."Date le caratteristiche del brevetto riteniamo che possa rappresentare una nuova opportunità per gli enti gestori per effettuare monitoraggi continui e diffusi delle infrastrutture idriche a costi ridotti, ottimizzando il controllo e la gestione della qualità delle acque", evidenzia, ricercatrice dell'ENEA di Portici tra gli inventori dell'innovazione.