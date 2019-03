Lieve ribasso dell'indice dei titoli bancari in Italia (-0,46%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Modesta la discesa registrata dal. Si muove in territorio negativo l'Ilha iniziato gli scambi a quota 8.832,4, in calo di 41,16 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 96, dopo aver aperto a 97.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,69%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,58%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,51%.Tra leitaliane, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,20%.Tentenna, che cede lo 0,82%.