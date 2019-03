Lucisano Media, accordo distributivo con Eagle Pictures per film "Midway"

Lucisano Media

(Teleborsa) -ha siglato l'accordo distributivo con Eagle Pictures, azienda di riferimento nel panorama della distribuzione cinematografica a livello nazionale, per il film "Midway", grandioso war movie da 100 milioni di dollari di budget produttivo diretto da Roland Emmerich (regista di "Independence Day", "The Day After Tomorrow").L’accordo tra Lucisano Media Group ed Eagle Pictures - il primo tra le due società - si declina in una collaborazione per la commercializzazione in Italia del film nell’ambito della quale ad Eagle Pictures è affidata la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane e sul mercato Home Video. LMG ed Eagle Pictures cureranno congiuntamente lo sfruttamento dell’opera su tutti i restanti media.L'opera era stata acquisita da LMG al mercato del Festival di Cannes 2018 dalla AGC International, la divisione vendite e distribuzione internazionale di AGC Studios, società internazionale fondata e lanciata dal Presidente e Amministratore Delegato Stuart Ford nel febbraio 2018 come piattaforma per sviluppare, produrre, finanziare e concedere in licenza a livello globale un portafoglio diversificato di film e contenuti multimediali inediti sia cinematografici che televisivi dal suo doppio quartier generale a Los Angeles e Londra.Interpretato da un cast d'eccezione che include tra gli altri Luke Evans, Mandy Moore, Aaron Eckhart, Patrick Wilson, Dennis Quaid e Woody Harrelson, il film narra in maniera inedita, spettacolare e allo stesso tempo realistica, la saga dei soldati statunitensi che hanno trionfato sulla Marina imperiale giapponese nella Battaglia delle Midway, il più grande scontro aeronavale del conflitto e snodo cruciale sul fronte del Pacifico nella Seconda guerra mondiale.Il film è prodotto dalla Centropolis Entertainment di Roland ed Ute Emmerich, i cui film ad oggi hanno incassato più di 4 miliardi di dollari nel mondo, da Harald Kloser ("2012,", "White House Down", "Independence Day: Resurgence") e da Mark Gordon ("Saving Private Ryan", "The Patriot", "The Day After Tomorrow") con AGC Studios.