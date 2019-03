Servizi Italia investe nella start-up innovativa StirApp

Servizi Italia

(Teleborsa) -ha firmato un accordo vincolante per acquisire una quota del 25% di StirApp mediante sottoscrizione di un aumento di capitale riservato in una o più tranche.StirApp è una start-up innovativa attiva prevalentemente nella progettazione e gestione di applicazioni e siti web dedicati alla prenotazione e gestione di servizi di lavanderia e stireria sia per i cittadini privati (con canale B2C) che per il settore corporate aziendale (tramite canali B2B e B2B2C), dove recentemente ha sottoscritto contratti di servizio con rilevanti realtà industriali e finanziarie.da parte di Servizi Italia in StirApp è atteso, sarà finanziato tramite ricorso ad indebitamento bancario e si prevede. Tale aumento di capitale consentirà alla Società la raccolta di risorse finanziarie necessarie per sostenere il proprio piano di sviluppo.L’Operazione prevede inoltre l’assegnazione a Servizi Italia di un’opzione per valutare l’acquisto di un’ulteriore partecipazione del 20% del capitale sociale di StirApp a lungo termine (nel 2023) e contestuale assegnazione ai soci venditori di un diritto di un opzione put per valutare la vendita della medesima quota a Servizi Italia.