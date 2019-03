Terna, approvato il piano al 2023. Ferraris: "Raggiunti target, investimenti record in Italia"

Terna

(Teleborsa) - Il CdA diapprova il piano strategico 2019-2023 che prevede, l’impegno economico di Terna più alto di sempre (con un incremento di quasi il 20% rispetto ai 5,3 miliardi di euro del precedente Piano Strategico). Focus prioritario sullo sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale e delle interconnessioni con l’estero, attività di rinnovo degli asset e miglioramento della qualità del servizio ed efficienza.Il Gruppo energetico stimain crescita a circa 2,7 miliardi di euro ed un Ebitda a circa 2 miliardi di euro nel 2023, con una crescita media annua di oltre il 4% per entrambi gli indicatori a partire dal 2018. Previsto in miglioramento anche l’e un utile per azione (EPS) a circa 42 centesimi di euro nel 2023 pari a una crescita media annua nell’arco di piano superiore al 3%. Anche per effetto dell’ottimizzazione dell’efficienza finanziaria, nel Piano Strategico 2019-2023 il: dal 2019 al 2021 si prevede un CAGR del dividendo per azione (DPS) pari al 7%, rispetto al dividendo di competenza dell’esercizio 2018. Per gli anni 2022 e 2023 si prevede un payout del 75%, con un dividendo minimo comunque garantito pari al dividendo di competenza dell’esercizio 2021.Glinel periodo, al lordo delle quote finanziate, ammontano aLa struttura finanziaria resterà solida e il rapporto Debito Netto/RAB rimarrà al di sotto del 60% nel quinquennio.con un utile netto di 706,6 milioni di euro (+2,7%). Il dividendo proposto è 23,32 centesimi di euro per azione (di cui 7,87 centesimi di euro già pagati quale acconto e 15,45 centesimi di euro quale saldo a giugno 2019). Gli investimenti sono stati pari a 1.091,1 milioni di euro (+5,5%). I, pari a 2.197 milioni di euro, hanno registrato un incremento di 34,2 milioni di euro (+1,6%) rispetto al dato dell'esercizio precedente. L'Ebitda (Margine Operativo Lordo) si è attestato a 1.650,6 milioni di euro (+2,9%)., i ricavi complessivi sono previsti a circa 2,3 miliardi di euro, con un Ebitda di circa 1,72 miliardi di euro. Di conseguenza, l'utile per azione (EPS) è stimato a circa 36 centesimi di euro. Gli investimenti sono previsti a 1,2 miliardi di euro, al lordo delle quote finanziate.: sono dati in crescita e sono stati raggiunti tutti gli obiettivi economico-finanziari prefissati., che si presenta con una robusta generazione di cassa a sostegno di una forte accelerazione impressa agli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese" - ha commentato l’. ", accompagnano il sistema elettricoe favoriscono la piena integrazione in rete di energia da fonti rinnovabili., persone e know-how industriale, rappresentano gli. La prevista crescita degli investimenti, unitamente alla valorizzazione delle nostre competenze, sia in Italia che all'estero, sono alla base di risultati operativi in aumento che ci consentiranno di generare valore per i nostri azionisti".