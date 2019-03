Wall Street in rosso scontando pessimismo Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, ancora scossa dalle dichiarazioni fatte ieri dalla Federal Reserve che, oltre a confermare il mantenimento inalterato dei tassi agli attuali livelli, ha rivisto al ribasso le stime di crescita statunitense per il 2019.Non sono infatti serviti i dati macroeconomici relativi alla richiesta di sussidi disoccupazione, in calo rispetto al mese precedente, e quelli riguardanti il settore manifatturiero del distretto di Philadelphia , rinvigoritosi fortemente rispetto ai valori di febbraio, ad attirare sopra la parità le contrattazioni a stelle e strisce.In questa sessione debole, il listino USA scambia con un calo dello 0,29% sul, mentre, al contrario, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.818,82 punti. Senza direzione il(-0,19%), come l'S&P 100 (-0,2%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Il settore, con il suo -0,70%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,27%) e(+0,51%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,67%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,09%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,71%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,63%.(+5,13%),(+2,40%),(+1,34%) e(+1,27%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -26,78%.scende dell'1,83%.Tentenna, che cede lo 0,98%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,90%.