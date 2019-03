Seduta molto negativa per il comparto bancario a Piazza Affari (-2,31%)

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 8.837,4 con una perdita di 203,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 94, dopo una partenza a 96.Tra le azioni italiane adel comparto bancario, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,35% sui valori precedenti.Seduta drammatica per, che crolla del 3,04%.Sensibili perdite per, in calo del 2,46%.Tra leitaliane, sottotono, che passa di mano con un calo dell'2,00%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,96%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,76%.Tra i titoli adell'indice bancario, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,05%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,78%.