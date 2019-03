Clima, Coldiretti: SOS semine in terreni aridi senz'acqua

(Teleborsa) -, dove le precipitazioni invernali sono dimezzate (-50%) rispetto alla media. E' l'allarme lanciato da Coldiretti con l'arrivo della primavera che sancisce l'inizio delle attività agricole nelle campagne.Una situazione resa difficile quest'anno dacon la conseguente "compromissione" anche delle riserve nel terreno, proprio nel momento in cui l'acqua è essenziale per le coltivazioni.Se da un lato infatti il "bel tempo" ha permesso agli agricoltori di fare le lavorazioni per preparare il terreno alla semina in modo ottimale,. Dove si è appena seminato in molti casi è stato necessario intervenire con le irrigazioni di soccorso. Ma in difficoltà sono anche le colture autunnali come il frumento, l'orzo, l'erba medica e le altre foraggere che soffrono la prolungata siccità., che creò difficoltà anche per gli usi civili nei centri urbani. Il maltempo è dunque atteso come manna dagli agricoltori soprattutto nelle molte zone dove non piove in modo significativo da mesi.. I forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente, provocano invece danni poiché i terreni non riescono ad assorbire l'acqua che cade con violenza e tende quindi ad allontanarsi per scorrimento con gravi rischi per l'erosione del suolo.In particolare, sembrache hanno percentuali di riempimento che vanno dal 7% del lago di Como al 14% dell'Iseo fino al 28% del Maggiore secondo i più recenti monitoraggi.. Di fronte alla tropicalizzazione del clima, non rimane di conseguenza che organizzarsi per raccogliere l'acqua nei periodi più piovosi e per poi distribuirla in quelli, per così dire, più "siccitosi".