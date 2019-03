Arriva FamilySupport: la piattaforma per le famiglie che risolve piccoli problemi quotidiani

(Teleborsa) -e serve anche ai piccolissimi imprenditori, artigiani e professionisti per promuovere i loro servizi sul web. Senza contratti, senza costi per nessuno, solo un semplice scambio di informazioni sfruttando le potenzialità del web.Nasce con questa aspirazione, una, nata dall'idea di un gruppo di persone con vite e necessità diverse, dove confrontarsi con gli altri e trovare ad esempio l'insegnante per le ripetizioni, un badante, una colf, una baby-sitter, l'idraulico o l'imbianchino, piuttosto che un avvocato."Dove posso trovare una sarta? Chi mi può imbiancare casa? Come trovo un insegnante per le ripetizioni di mio figlio? A chi affido i miei animali domestici in zona? Chi mi ripara la lavatrice? Chi organizza la festa di compleanno per i miei bambini? C’è qualcuno che viene a cucinare a casa mia per una cena importante? Dove trovo un corso di fotografia in zona?". Sono tantissime le, alle prese con i piccoli problemi quotidiani, che diventano montagne, se non ci si confronta con qualcuno. Proprio a queste esigenze risponde FamilySupport, in modo, senza costi per chi offre e per chi cerca, solo una banalissimaLa piattaforma formato famiglia prevede poi unadi possibili collaboratori, il meccanismo delle, ladegli utenti e dei collaboratori, richiedere e comparare preventivi ed offerte e mettersi in contatto direttamente con chi offre il servizio attraverso la messaggistica diretta. E FamilySupport non serve solo per trovare servizi, ma dà anche la possibilità di connettersi a chi frequenta le stesse zone e, definendo quindi vere e proprie