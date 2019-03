Fisco, IMU e TASI sono costate alle famiglie 156 miliardi in 8 anni

(Teleborsa) -. "Una patrimoniale a tutti gli effetti", la definisce la CGIA, associazione che rappresenta le PMI e le imprese artigiane del Veneto, giunta a queste conclusioni mettendo a confronto il gettito delle due imposte nel 2012, anno in cui l’allora Governo Monti reintrodusse l’imposta sulla prima casa, e quello degli anni successivi, fino ad arrivare al 2018.Secondo l'Ufficio studi dell'associazione imprenditoriale, le due imposte sulla casa hanno prodotto un: "da un lato hannodei proprietari di immobili e, dall'altro, hanno". Rispetto al 2008, anno in cui e' scoppiata la bolla, in molti casi gdel proprio valore."Fino a qualche anno fa – segnala il coordinatore dell’Ufficio studi– l’acquisto di una abitazione o di un immobile strumentale costituiva un investimento. Ora, in particolar modo chi possiede una seconda casa o un capannone, sta vivendo un incubo. Tra Imu, Tasi e Tari, ad esempio, questi edifici sono sottoposti ad un carico fiscale da far tremare i polsi".- Se con l’sulla prima casa idi euro all'anno, sugli immobili strumentali, invece, ilha visto raddoppiare il prelievo fiscale: tra il 2011 (ultimo anno di ICI) ed il 2018 il gettito è passato da 4,9 a 10,2 miliardi di euro.- A livello territoriale il maggiore prelievo Imu-Tasi si verifica in: nel 2018 il gettito pro-capite è stato pari a 712 euro, contro una media nazionale di 348 euro. Particolarmente sostenuto anche il gettito pro capite presente in Liguria (583 euro), in Trentino Alto Adige (499 euro) e in Emilia Romagna (436 euro).- Rispetto al 2011, ultimo anno in cui è stata applicata l'ICI, laprelevato su tutti gli immobili presenti nel Paese è aumentata, in termini assoluti, del 114 per cento. Se 8 anni fa i Comuni hanno incassato, tra IMU e TASI l’anno scorso hanno riscosso