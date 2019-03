Si muove in territorio positivo il comparto italiano auto e ricambi (+1,56%), seduta effervescente per Fiat Chrysler

settore automotive dell'Italia

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

Fiat Chrysler

Ferrari

Ftse MidCap

Piaggio

bassa capitalizzazione

Immsi

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l'in lieve salita, con un guadagno di 3 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 460.Intanto ilguadagna l'1,56%, dopo un inizio di giornata a 188.073,9.Tra ledi Piazza Affari dell'indice automotive, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,15%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,57%.Tra le azioni del, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,55%.Tra i titoli adel comparto automotive, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,75% sui valori precedenti.