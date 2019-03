Wall Street apre all'insegna della prudenza

Dow Jones

(Teleborsa) -, a dispetto delle ansie relative alla situazione economica, che va peggiorando, come confermato dall' indice CFNAI . Con un'agenda macro scarna, la cautela degli operatori prevale. Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 25.549,5 punt (+0,17%)i; sulla stessa linea lo, che rimane a 2.803,23 punti (+0,08%). Stessa impostazione per il, a 7.334,66 (+0,15%)).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il compartoTra i(+1,07%),(+1,06%),(+0,78%) e(+0,70%). La peggiori performance di oggi è per, che segna un -0,89%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,64%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,61%.(+1,25%),(+1,13%),(+1,01%) e(+0,86%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,35%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,83%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,06%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,03%.