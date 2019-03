PIL, Fmi spaventa l'Italia: possibile nuova contrazione

(Teleborsa) -tre parole strettamente legate tra loro che, purtroppo, innon sembrano trovare la quadra. La nostrainfatti, arranca in debito di ossigeno da un bel pezzo e la, se non un miraggio, è quantomeno ancora moltoCome noto ormai, il nostro Paese è scivolato ingià di per sè notizia tutt'altro che buona. Ma non è tutto visto che gli scenari immediatamente futuri non sembrano affattoanche ilpotrebbe, infatti, registrare unadel- A lanciareanticipando nuovi, il Vice direttore generale del Fmi,a Lisbona - riferisce Bloomberg - sottolineando leche hanno lasciato il Paese impreparato a fronte dei rischi che gravano sulla Ue, dal rallentamento della crescita all'impatto del protezionismo e della Brexit. L'Europa deve fare di più, ha aggiunto Lipton, "