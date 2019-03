Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a +0,06% sul; rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 2.798,36 punti. Poco mosso anche il(-0,12%), come l'S&P 100 (-0,2%).In buona evidenza nell'S&P 500 il compartoTra i(+2,32%),(+1,26%),(+0,55%) e(+0,52%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,21%. Calo deciso per, che segna un -1,19%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,90%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,55%),(+2,53%),(+2,35%) e(+1,94%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,31%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,57 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 2,34%.