Tv+, Apple: guanto di sfida a Netflix

(Teleborsa) -ha ufficialmente lanciato il guanto di sfida a Netflix con il servizion streaming, la novità più attesa dell’evento di presentazione a, che si chiameràLa app consentirà agli utenti abbonati di accedere a contenuti originali prodotti da Apple, che ha ottenuto la collaborazione di star come il registae le attrici, e a canali come Hbo, Showtime, Starz e altri. Il servizio sarà disponibile in autunno e avrà ovviamente un costo mensile, ma Apple non ha ancora reso noto le cifre.Lanciato anche un servizio di videogiochi in abbonamento,Contiene oltre 100 giochi, “che non troverete in nessun altro servizio”, che non richiede pagamenti ulteriori e che non tengono traccia dei dati dell’utente senza il loro consenso. Apple Arcade sarà disponibile dal prossimo autunno in