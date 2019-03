Apertura ai margini per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -bloccata dai timori di una riduzione della crescita economica mondiale. A far salire Wall street i dati macro riguardo la richiesta dei mutui negli Stati Uniti, in crescita rispetto alla settimana precedente.Le contrattazioni a stelle e strisce continuano la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,32%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.822,3 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,07%), come l'S&P 100 (0,1%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,62%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,07%),(+0,80%),(+0,73%) e(+0,66%).Tra i(+2,12%),(+1,72%),(+1,70%) e(+1,67%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,94%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,55%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,41%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,28%.