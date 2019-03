Boeing 737 Max 8, avaria a un motore e atterraggio in Florida

Boeing

(Teleborsa) - Grazie al blocco della(FAA), che ha disposto la temporanea sospensione dell'intera flotta di 371 velivoli 737 Max negli Usa, non vi erano passeggeri a bordo delche, a causa del malfunzionamento di uno dei due motori, haDiretto in California – dove la compagnia aerea sta raccogliendo parte dei suoi Boeing 737 – per essere messo a terra, l'aereo al momento della richiesta d'atterraggio"L'equipaggio – spiega la Federal Administration Aviation in un comunicato – ha lanciatosembra per uned è tornato indietro". Il problema al motore, che nell'arco di cinque mesi ha provocato la perdita di due B737 Max8 e di tutte le persone a bordo.Proprio ieri laha fatto sapere di averche si sospetta sia stato la causa dei. Il gigante dell'aviazione ha testato l'aggiornamento del sistema lunedì, due giorni dopo che i piloti di American e Southwest Airlines hanno effettuato, Washington.Perché il Max possa tornare in servizio Boeing ha bisogno di un'autorizzazione da parte della Federal Aviation Administration.