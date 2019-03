Gruppo FS Italiane, ricavi e investimenti concentrati su core business e Italia

(Teleborsa) - Ilha chiuso il 2018 in forte crescita, con un utile netto di 559 milioni di euro (+1,3% sul 2017), miglior risultato di sempre, ed una fortissima crescita della redditività operativa.rispetto al 2017, che confermano FSI ilquanto ad ammontare delle risorse investite. UN gigante che conta(+11% sul 2017) dopo 5 mila assunzioni ed ha unnazionale. La sostenibilità in primo piano di 80 mila emissioni in meno di CO2 ed obiettivi di lungo periodo quanto a sicurezza, energia consumata, emissioni e mobilità.Guardando ai, di cui 2,3 miliardi del Gruppo Anas, sono stati realizzati per il, in particolare con lo sviluppo del trasporto regionale ed un recupero sul segmento a mercato.Guardando alladi ricavo, ilferroviario (Trenitalia, Mercitalia, Busitalia) ed il 39% con il segmento Infrastruttura (RFI, Italferr, Anas), mentre per area geografica emerge nettamente il, anche se non disdegna la presenza all'estero dove genera il 14% de ricavi, risultando il primo operatore del trasporto passeggeri e logistica in Grecia, secondo operatore del trasporto regionale in Germania e terzo operatore del trasporto pubblico locale in Olanda.Ancheè stato realizzato perlopiù nella seconda parte dell'anno (il 52%) grazie ad un programma di taglio dei costi.conferma FSI quale, confrontandolo con il 9,9% di Deutsche Bahn (Germania) ed il 12,1% di SNFC (Francia).si concentrano, in gran parte, mentre il 15% delle risorse (circa 1,1 miliardi) viene impiegato sul Trasporto. Una parte delle risorse è poi dedicata alla digitalizzazione.Gli investimenti per ilprivilegiano soprattuttograzie all'investimento nei nuovissimi treni e servizi regionali, mentre il 25% delle risorse va all'Alta Velocità e l'11% ai servizi merci.Quanto alle, catalizzano ben, per ile per il 22% alle infrastrutture stradali. I 48% del complessivo viene impiegato in manutenzione e sicurezza.