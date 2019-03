Leonardo, nuovo contratto da 50 milioni per cinque elicotteri

Leonardo

(Teleborsa) - Weststar Aviation Services, uno dei principali fornitori asiatici di servizi di trasporto elicotteristico offshore, ehanno firmato un contratto, del valore di circa 50 milioni di euro, pere due AW139 per operazioni offshore in Africa occidentale e Medio Oriente.I tre elicotteri AW169 saranno destinati a supportare il contratto di Weststar con ExxonMobil & Noble in Guinea Equatoriale. I due AW139 invece saranno impiegati nell’ambito del contratto dell’operatore malese con Al-Khafji Joint Operations, una joint venture tra Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) e Aramco Gulf Operations, in Arabia Saudita.