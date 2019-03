Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,55% a 25.657,73 punti; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,72%. In frazionale progresso il(+0,47%), come l'S&P 100 (0,7%).del Dow Jones,(+2,18%),(+2,01%),(+1,49%) e(+1,44%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,40%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,03%.Tra i(+5,74%),(+3,40%),(+3,30%) e(+2,82%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,06%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,71%.scende dell'1,69%. Calo deciso per, che segna un -1,39%.