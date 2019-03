UBI Banca e Italiaonline, accordo per supportare digitalizzazione PMI italiane

UBI Banca

(Teleborsa) -si alleano per supportare le piccole e medie imprese (PMI) nell'affrontare le sempre nuove sfide poste dallaLa banca commerciale propone una gamma di servizi diversificati. Tra questi,ad hoc per agevolare i processi di digitalizzazione e per contribuire alla formazione del personale. Un esempio è quello di PrestiShop, un finanziamento innovativo, rimborsabile interamente a scadenza o poco alla volta, anche tramite gli incassi del POS.UBI Banca propone la Polizza BluImpresa Multirischi che prevede assistenza Full Digital, in caso di problemi a stampanti, computer, smartphone, e tablet.Qui UBI Affari e Digital Banking Imprese sono studiate per gestire in totale autonomia, da remoto e senza limiti di orario, operazioni quali: richieste di anticipo fatture, bonifici SEPA e Ri.Ba, acquisto e vendita di titoli sui mercati finanziari, rapporti aperti presso tutte le banche italiane aderenti al Corporate Banking Interbancario.Alle imprese, inoltre, viene offerta, grazie ale, la possibilità di incassare in modo sicuro via web evitando i pagamenti alla consegna.Italiaonline, invece, propone una serie di(iOL Connect), presentarsi al meglio con(iOL Website), ricevere traffico e contatti con(iOL Audience) e realizzare, su richiesta del cliente,