Brexit, May gioca la carta dimissioni. Per Westminster nessun piano B

(Teleborsa) - Pur di "assicurare una Brexit ordinata" Theresa May si è detta pronta a lasciare l'incarico in cambio del sì all'accordo siglato con l'Ue e, al momento,. Ieri seraraggiunto dalla premier britannica lo scorso novembre e poi non ratificato dal Parlamento in due successive occasioni.Ogni singola opzione, dal divorzio soft al no deal al secondo referendum, sottoposta a voto indicativo come alternativa potenziale ha ottenuto più no che sì. Le due più votate sono state quella a favore di un, e quella del, la più vicina alla maggioranza. Saranno queste – come confermato ieri dallo, fra le proteste dei banchi conservatori – le alternative "meno sgradite" ad andare alSulla base del rinvio concesso la settimana scorsa dal Consiglio europeo alla premier Tory, intanto,Dal 29 marzo, la breve proroga, entrata ora in vigore formalmente,ma solo a patto dell'approvazione, entro venerdì prossimo, dell'accordo di divorzio raggiunto a suo tempo dalla May con Bruxelles.Ma, nel primo caso sull'autorizzazione al terzo tentativo di ratifica resta il problema dei paletti. Bercow ha ribadito che, dopo le due bocciature precedenti,"Ho capito che c'è voglia di un approccio diverso e di una nuova leadership per la seconda fase dei negoziati e non mi opporrò ma chiedo a tutti i presenti in questa stanza di sostenere l'accordo così che possiamo portare a termine il nostro dovere storico: attuare la decisione del popolo britannico e lasciare l'Unione Europea con un'uscita lineare e ordinata", è l'