Forex, sterlina in calo su stallo politico Brexit

(Teleborsa) - Lo stallo politico sulla Brexit sta penalizzando la valuta inglese. Il cable ha segnato un ribasso fino a 1,312 dollari ed ora recupera a 1,315. Il cross con l'euro cede scambia a 85,55 pence.Pur di assicurare una Brexit ordinata Theresa May si è detta pronta a lasciare l'incarico in cambio del sì all'accordo siglato con l'Ue e, al momento,. Ieri sera la Camera dei Comuni ha, infatti, bocciato tutte le 8 proposte parlamentari sulla Brexit alternative all'accordo di divorzio raggiunto dalla premier britannica lo scorso novembre e, poi, non ratificato dal Parlamento in due successive occasioni.