Giorgio Fedon chiude 2018 con perdita di 5 milioni

Giorgio Fedon

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato AIM Italia e attiva livello internazionale nel settore degli accessori per l’occhialeria e il life style a marchio "Fedon", a chiuso il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 con, in diminuzione rispetto a quelli registrati alla stessa data nel 2017 e che si attestavano a 67,4 milioni di euro.In, in netto contrasto con quello positivo di 2,2, milioni dello scorso bilancio. Ilregistra anch'esso una, in crescita rispetto a quella di 4 milioni antecedente.invece si attestarispetto ai 10,2 milioni precedenti."Quest'anno l'azienda compie 100 anni e intende affrontare con grinta e la massima determinazione le prossime sfide dello scenario internazionale", ha affermato Il Presidente e Amministratore Delegato Callisto Fedon, aggiungendo "il 2019 è iniziato molto bene. Si vedono già i frutti del lavoro fatto che ha portato ad una semplificazione organizzativa ed ad una riduzione di tutti i costi. Del resto, sotto il profilo reddituale, il secondo semestre del 2018 ha realizzato un significativo recupero nel core business rispetto al primo semestre, sia come maggior fatturato che marginalità".