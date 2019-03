USA, futures piatti in attesa di dati macro e risvolti colloqui USA-Cina a Beijing

(Teleborsa) -

Restano piatti i Futures sui principali indici americani in attesa dei risvolti dell'ottavo round negoziale sul commercio tra USA e Cina e della pubblicazione di importanti dati macroeconomici riguardanti il paese.

Per quanto concerne il primo aspetto che influenza l'andamento dei derivati a stelle e strisce, la delegazione americana dovrebbe partecipare questa sera ad una "cena di lavoro" con i colleghi cinesi a Beijing, in procinto di prepararsi per la giornata di domani in cui dovrebbero essere previsti intensi colloqui tra le parti per arrivare ad un accordo.

Il secondo aspetto che lascia gli investitori alla finestra riguarda invece la divulgazione del PIL registrato negli States durante il quarto trimestre e la richiesta dei sussidi collegati al fenomeno della disoccupazione.



A causa di questi fattori di incertezza i Futures rispecchiano una politica attendista con il derivato sul Dow Jones che registra a 25.655 punti una perdita dello 0,02%, quello sul Nasdaq a 7329,25 un calo dello 0,07% e quello sul S&P 500, a 2.808,25 (-0,08%).