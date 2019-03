Wall Street apre scambi in moderato rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) -, che avvia le contrattazioni in moderato rialzo, anche dopo la pubblicazione del, che è stato rivisto al ribasso per il quarto trimestre.Ancheper i colloqui di domani lasciano i mercati alla finestra intenti a capire se si troverà un accordo per i dazi tra le due superpotenze.A New York, a causa di questi fattori, ilvede un rialzo dello 0,41% mentre lofa un piccolo salto in avanti dello 0,29%, portandosi a 2.813,64 punti. Pressoché invariato il(+0,16%)e rimane poco sotto la parità lo(-0,5%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,57%),(+0,56%) e(+0,42%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,58%),(+0,80%),(+0,64%) e(+0,62%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+14,52%),(+1,85%),(+1,24%) e(+0,84%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,22%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,28%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,75%.