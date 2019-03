Wall Street resta al palo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

sanitario

energia

utilities

Travelers Company

Boeing

Apple

Wal-Mart

Chevron

Dowdupont

Microsoft

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Tesla Motors

American Airlines

Dollar Tree

Western Digital

Microchip Technology

Advanced Micro Devices

Micron Technology

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 25.625,59 punti, mentre, al contrario, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.805,37 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,58%, come l'S&P 100 (-0,5%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, i settori(-0,81%),(-0,70%) e(-0,67%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,02%),(+1,00%) e(+0,90%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,13%.scende dell'1,10%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,98%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,97%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,78%),(+2,64%),(+2,45%) e(+2,41%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,61%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,42%.Affonda, con un ribasso del 3,11%.Crolla, con una flessione del 2,70%.