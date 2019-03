L'indice delle società High Tech italiane viaggia molto alto (+2,00%), corre Tiscali

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

listino milanese

Reply

Sesa

Ftse SmallCap

Tiscali

Fullsix

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna il 2,00%, dopo la chiusura di ieri a quota 50.147,8.L'intanto guadagna lo 0,99%, dopo un inizio di seduta a quota 495.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,12%.Tra le medie imprese quotate sul, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,87% sui valori precedenti.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,70%.Tra le azioni del, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 12,69%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,45%.