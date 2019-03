Sud, Confindustria: Pmi in salute, ma la crescita scricchiola

(Teleborsa) - E' cosa nota che ledi fatto costituiscono ladelladel nostro Paese. Per questo il loroè unda tenere in. A scattare la fotografia ci ha pensato il quinto rapporto sulle Pmi del Sud curato da Confindustria e Cerved con la collaborazione di Srm (Studi e ricerche per il Mezzogiorno), che restituisce uncomprese tra 10 e 250 addetti. Da sole vantano oltrepari a circa il- Ciò che emerge è che le piccole e medie imprese delIl trend di crescita riscontrato nelI pezzi di tessuto imprenditoriale andati perduti con la crisi faticano a ricomporsi. Per tornare a correre e arginare il peggioramento in vista le sfide decisive per le Pmi sono- Fino al 2017 mostra, per il quinto anno consecutivo, un andamentoo (+4,4%) e del valore aggiunto (+3,5%) non molto lontano daMa al tempo stesso emergono anche segnali negativi come la ulteriore frenata della redditività lorda, con i margini che crescono solo dello 0,5% e unsegno che per numerose imprese l'accesso al credito resta difficoltoso, nonostante l'ampia liquidità a tassi accessibili ancora disponibile.- Insomma, la crescita scricchiola e come sempre ci sono degliA partire da fine 2018, per la prima volta dopo il picco della crisi, le Pmi che vedono. Segnali di rallentamento che trovano conferma in alcuni indicatori più congiunturali monitorati dal rapporto. Per la prima volta dal 2012 tornano lievemente ad+0,7), come pure aumenta la quota di(+1%); tornano a crescere i+5,3%) e le liquidazioni volontarie di(+5,1%),di peggioramento delle aspettative future di profitto e di fiducia degli imprenditori.- Ovviamente restano ampie infatti lecon un primo gruppo di regioni, che comprende, che mostra un più positivo andamento di medio periodo quanto a redditivita' e solidita' finanziaria, ed un secondo gruppo (con le altre regioni)Mai come ora, dunque, occorre spingere s: risorse nazionali ed europee, credito e strumenti finanziari, leva fiscale e capitale di rischio, interventi sul contesto produttivo e per il sostegno all'export, in grado di dare alle Pmi del Mezzogiorno l'energia di cui hanno bisogno per riprendere il cammino dello sviluppo. Ma occorre fare in fretta perchè il re ovviamente da