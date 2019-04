Infrastrutture, grande successo per la prima strada realizzata al grafene

(Teleborsa) -. I test pilota sono stati condotti in Italia, con un brevetto è tutto italiano depositato nel novembre 2017, fa parte del, un programma di ricerca durato tre anni.L'esperimento condotto con la, messa a punto dall'azienda italiana Iterchimica in collaborazione con la britannica Directa Plus, ha dimostrato che le strade realizzate con grafene durano di più di quelle tradizionali ed hanno prestazioni migliori sotto vari punti di vista., circa un chilometro delladi cui è stato effettuato il rifacimento dei due strati più superficiali. Dallo scorso novembre le performance del manto stradale sono state costantemente monitorate da Iterchimica, in collaborazione con un laboratorio indipendente, ed hanno dimostrato un, unal passaggio dei veicoli e alla deformazione, una riduzione della traccia lasciata dagli pneumatici.A seguito del successo della prova effettuata, Iterchimica e Directa Plus stanno valutando di rsia in altre zone d’Italia sia all’estero, nello specifico inIl successo di questo progetto rappresenta anche un traguardo di Green e Circular Economy in Italia, perché consente ill’aumento della durata delle strade e la conseguente diminuzione della manutenzione. Successivamente alla posa in opera, le strade realizzate con Gipave potranno essereriducendo così l’estrazione di nuovi materiali e l’impiego di bitume di primo utilizzo.“I test su strada sono stati fatti proprio per validare gli eccellenti risultati di laboratorio - almeno +250% di resistenza a fatica – e rappresentano un ulteriore passo verso l’obiettivo che ci siamo posti: strade riciclate e riciclabili al 100%, prodotte a basse temperature, durature, senza buche e rispettose dell’ambiente", ha affermato, AD di Iterchimica."Gipave, il supermodificante al grafene, è adatto per strade ad elevato traffico, autostrade, aeroporti e porti. È un prodotto che rappresenta appieno la visione di Directa Plus e di Iterchimica offrendo una soluzione innovativa, ecologica e sostenibile alla sfida della riduzione dell’impronta di carbonio nei rivestimenti e rifacimenti stradali", ha sottolineato, Fondatore e AD di Directa Plus.Intanto, Directa Plus, quotata all'AIM di londra, segna oggi una performance piuttosto brillante alla City con un rialzo di circa il 5%.