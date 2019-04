Italiaonline

(Teleborsa) -, dal 25 al 29 marzo 2019, haad un prezzo medio di 2,2886 euro per azione, per uncontrovalore complessivo pari a 1.856,08 euro.A seguito degli acquisti effettuati, la società attiva nel mercato digitale in Italia detiene complessivamente 47.091 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,041% del capitale sociale.Ottima performance, in Borsa, perche ha chiuso in rialzo del 3,04%.