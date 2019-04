L'indice del settore costruzioni italiano brillante (+2,09%), exploit di Buzzi Unicem

settore costruzioni a Milano

Astaldi

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita delIlha aperto a quota 30.047,3, balzando del 2,09% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 7 punti, dopo un avvio a quota 422.Nel, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,04%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,43%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,06%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,01%.Tra ledi Milano, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,55%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,83%.