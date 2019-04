Scuola, Di Maio chiede nel DEF soldi per docenti precari e istituti sicuri

(Teleborsa) - "Prima di riformaree dobbiamo investire molte più risorse sia con il nuovo DEF - Documento di Economia e Finanza sia con la legge di Bilancio per garantire continuità didattica per gli studenti, che vuol dire", ha dichiarato il vice-premierI sindacati plaudono all'annuncio del vice-premier e ministro del Lavoro, intenzionato a investire molte più risorse a favore del reclutamento del personale scolastico e della messa in sicurezza degli oltre 42 mila plessi scolastici italiani. "Sono parole che ci riempiono di speranza – commenta, presidente nazionale del sindacato- perché significa che all'interno del Governo ci sono anche dei ministri che ragionano con senso pratico: quella delle supplenze di lunga durata è diventata una prassi per la scuola pubblica italiana., con l'aggravante di avere pure selezionato e formato altrettanti maestri e insegnanti per poi, però, obbligarli a fare i precari di lunga data, anche a vita, perché nel frattempo il loro canale di stabilizzazione, le GaE, è stato chiuso senza una motivazione valida"."Sul percorso da intraprendere – sottolinea il sindacalista autonomo – non vi sono dubbi: da una parte ci sono da assumere i vincitori dei vari concorsi, dall'altra, tutti gli abilitati all'insegnamento che attraverso le GaE troverebbero quell'accesso al ruolo oggi invece negato da norme ingiuste e discriminanti o ancora attraverso l'estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie d'istituto".