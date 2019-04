Trenitalia, La Freccia di aprile all'insegna della primavera e dei ponti festivi

(Teleborsa) - Aprile all'insegna della novità per, il magazine deldistribuito a bordo dei treni ad Alta Velocità di Trenitalia e nelle principali stazioni, disponibile anche nella sua versione digitale., in occasione del lancio del suo libro In viaggio con Alessia, mentre, direttore de La Verità e, da pochi mesi, anche di Panorama, nella rubrica Medialogando dedicata al mondo dei media.In questa edizioneper un mese caratterizzato da festività e ponti, con gli itinerari più adatti a vivere questa magnifica stagione, tra arte, cultura, natura, paesaggi incantati e fragranze pasquali. Ladi viaggio suggerita èche, in pochi chilometri quadrati, concentra tutte le meraviglie del Belpaese: dalle terme ai giardini, dal mare all'enogastronomia, senza dimenticare festival, arte ed archeologia.Ci sono poi, tipici dell'eterogenea cultura da Nord a Sud. E poi via, in sella a una bici, nel segno della primavera, protagonista indiscussa deltra la ciclostoricae laTra gli appuntamenti non poteva mancare la, festeggiata in tutto il mondo il 22 aprile. Sul tema si interroga il Consiglio nazionale delle ricerche con Aquae. Il futuro è nell'oceano, mostra-progetto itinerante che sarà a Venezia nel mese di giugno. Tappa anche a Verona pere a Milano per il. L’arte contemporanea trionfa acon l’opera-museo dell’artista umbroe a Roma ilospita le fotografie sul Mondo perduto di Paolo Di Paolo.Anche ad aprile La Freccia Junior accompagnerà tra giochi, fumetti e curiosità il viaggio dei piccoli viaggiatori.