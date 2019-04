Andamento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia (-0,92%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 8.804,1, in diminuzione dello 0,92%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 96, dopo che ha esordito a 96.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,27%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,20%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,11%.Tra le medie imprese quotate sul, a picco, che presenta un pessimo -2,24%.Tentenna, che cede lo 0,97%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,87%.Tra ledi Milano, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,16%.